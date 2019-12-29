«Коммерсантъ»: данные 28 тысяч пользователей госуслуг оказались в открытом доступе

По его словам, данные могли находится в открытом доступе с 3 декабря.

В процессе мониторинга теневых форумов, где распространяют базы данных, был выявлен тестовый пример дампа сервера с логами доступа, к, предположительно, сервису госуслуг для Ханты-Мансийского автономного округа. В ходе анализа тестового экземпляра было установлено, что он получен из открытого индекса Elasticsearch-сервера, оставленного в свободном доступе из-за ошибки конфигурирования,рассказал Оганесян.