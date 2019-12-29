Лучшее в Нижнем Тагиле: как изменился город в 2019 году

Впервые за четверть века в Нижнем Тагиле построили новую школу, причём — самую большую в городе. На строительство было выделено 800 миллионов рублей. В школе предусмотрены интерактивные Touch-панели, игровые комнаты, спальни, библиотечный компьютеризированный центр, пять спортивных залов, а также издательский кабинет. Сотая школа рассчитана на 1200 учеников (51 класс).

Новая тагильская школа на 1200 человек должна была разгрузить две старые. Получилось?

Также 2 сентября свои двери после капитального ремонта открыла школа № 72. Работы велись с апреля до конца августа. В порядок были приведены кабинеты, столовая и прилегающая территория. Все классы оборудованы интерактивными досками и планшетами.

Обновленная школа № 72 в Нижнем Тагиле приняла учеников

Проведена масштабная перепланировка двора площадью три тысячи квадратных метров на улице Красных Зорь. Во дворе появились детская и спортивная площадки, территория для воркаута, на месте старых тополей были высажены рябины, сирень, яблони, всего — более 1,5 тысячи саженцев.

Кроме того, в 2019 году в Нижнем Тагиле обустроили дворовую территорию на улице Нижняя Черепанова. Во дворе положили новый асфальт, сделали лестницы, восстановили проезды, обустроили парковки и зоны для пешеходов, а также смонтировали спортивную площадку со специальным покрытием для игры в футбол и волейбол. Облагорожен двор и на проспекте Ленина — расширены парковки, заасфальтированы проезды и тротуары, устроено освещение, высажены деревья и газон.

В Нижнем Тагиле на ВМЗ открыли дворовую территорию после благоустройства

Хоккейная команда «Спутник» наконец вернулась — пусть не в ВХЛ, а в первенство Свердловской области. Перед тагильскими хоккеистами поставили амбициозную задачу — только победа. Отметим, что на данный момент «Спутник» выиграл в трёх встречах из четырёх: с командами «Титан» (Верхняя Салда), «УРФУ-Спартаковец» (Екатеринбург) и «Энергия» (Рефтинский). Желаем в новом году — новых побед!

В Нижнем Тагиле ХК «Спутник» дебютирует на первенстве Свердловской области

7 и 8 декабря в спортивном комплексе «Аист» прошёл Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина. На соревнования в Нижний Тагил приехали спортсмены из 15 стран мира. Победителем соревнований стал австрийский спортсмен Штефан Крафт, набрав 277,6 очков.

В Нижнем Тагиле на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах победил Штефан Крафт

Для любителей острых ощущений в Нижнем Тагиле на ГГМ открыли скейт-парк. На новой площадке расположены разгонная горка, горка, мэнуал-пэд, наклонная стенка, пирамида с перилами и бортиком и иные элементы, необходимые райдерам, скутеристам и скейтбордистам. Открытие состоялось 14 июня.

Летом после ремонта открылась детская «бережливая» поликлиника на Вагонке. Медучреждение оснащено терминалом и информационным табло. Кроме того, изменён формат регистратуры — она стала «открытой» — без перегородки и стойки. В поликлинике создан call-центр, а для амбулаторных карт создано отдельное хранилище. Также в медучреждении проведена оптимизация медицинских кабинетов.

А в посёлке Уралец открылся центр дополнительного образования гуманитарного и цифрового профиля «Точка роста». В учреждении детям помогают реализовать себя в проектной деятельности, творческой и социальной реализации. На открытии центра глава города Владислав Пинаев выразил уверенность в том, что дети из соседних сёл также присоединятся к занятиям.

Центр допобразования в новом формате открылся в посёлке Уралец под Нижним Тагилом

Экс-актёры Молодежного театра открыли свой «Маленький театр» в Доме художника. Ещё в начале осени ребята просили помочь мебелью и стройматериалами, чтобы обустроить их камерную сцену, а уже сейчас артисты показывают тагильчанам второй спектакль — «Вдовий пароход».

«Все тайны и смутные желания выходят наружу» в спектакле Маленького театра

В сентября в свет вышла первая часть фильма из цикла «Большой Нижний Тагил» про храм Александра Невского. Журналист Андрей Вергилий запустил его на своём канале в YouTube. Съёмочная группа состояла всего из трёх человек: оператора Игоря Харькова, автора оригинального текста краеведа Дмитрия Кужилина и самого Вергилия. За прошедшее время фильм набрал 2 718 просмотров.

Ранее журналист рассказывал TagilCity.ru, что «серии документального фильма можно снимать всю жизнь и ещё темы останутся». Будем ждать продолжения в следующем году.

Видео Видео: YouTube.com Канал Andre Vergil

В сентябре в городе открылся коворкинг-центр «Тихое место» для глухих людей. На реализацию проекта тагильчанин Денис грехов получил 400 тысяч рублей президентского гранта. В «Тихом месте» организовывают игры, просмотры фильмов и мастер-классы по изучению жестового языка, а также предусмотрена мини-кофейня, где работает бариста с нарушением слуха.

В Нижнем Тагиле состоялось открытие первого коворкинг-центра для глухонемых

В этом году на смену поэтического проекта «Чтец с горы» в баре на улице Огаркова пришёл новый — «Хочу и рифмую». Организатором выступает поэт Евгений Дидык, диджей и хозяин бара «Гора» Антон Нургалеев.

В Нижнем Тагиле на смену «Чтеца с Горы» готовится новый поэтический проект

В 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было отремонтировано 24 объекта протяженностью в 29,7 километра. Всего за шесть лет планируется привести в порядок 125 автомагистралей.

В Нижнем Тагиле подведены первые итоги реализации нацпроекта БКАД

18 октября, в день 75-летия Нижнетагильского музея изобразительных искусств, прошло открытие парка скульптур советского периода. Через два дня после реконструкции открылся «Пионерский» сквер на Вагонке. На обновленной территории появились современные игровые и спортивные комплексы, а также, по просьбе жителей города, восстановлен фонтан.

Глава города Владислав Пинаев отметил, что 2019 год запомнится напряженной работой и достойными результатами.