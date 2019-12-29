Спасатели нашли всех пропавших в горах под Карпинском
Сегодня, 18:23ОбществоФото: МЧС по Свердловской области
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В Карпинском городском округе завершена операция по поиску пропавших в горах, сообщает Е1 со ссылкой на МЧС по Свердловской области.
Напомним, на границе с Пермским краем велись поиски двух туристов, которые накануне вечером уехали с турбазы «Звезда» в сторону горного хребта Кваркуш. Сегодня, 29 декабря, они самостоятельно вернулись на базу.
Однако помощь МЧС также потребовалась четверым волонтерам, участвовавших в поиске, у них сломались снегоходы. Группу обнаружили спасатели на вертолете МИ-8.
От помощи спасателей, спустившихся к ним с помощью спускового устройства, они отказались и самостоятельно возвращаются на базу,отметили в областном главке МЧС.
Всего в поиске были задействованы 11 спасателей, автомобиль повышенной проходимости УАЗ, два снегохода, а также вертолет Ми-8 МЧС России.
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