Спасатели нашли всех пропавших в горах под Карпинском

Напомним, на границе с Пермским краем велись поиски двух туристов, которые накануне вечером уехали с турбазы «Звезда» в сторону горного хребта Кваркуш. Сегодня, 29 декабря, они самостоятельно вернулись на базу.

Однако помощь МЧС также потребовалась четверым волонтерам, участвовавших в поиске, у них сломались снегоходы. Группу обнаружили спасатели на вертолете МИ-8.

От помощи спасателей, спустившихся к ним с помощью спускового устройства, они отказались и самостоятельно возвращаются на базу,отметили в областном главке МЧС.