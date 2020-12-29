Арест схимонаха Сергия и выпавшая из окна девочка. Итоги дня в Свердловской области

Скандального схимонаха Сергия, контролирующего Среднеуральский женский монастырь, задержали для допроса из-за ролика, который он опубликовал на YouTube. В своей новой проповеди Сергий призвал своих единомышленников «умереть за Россию». После задержания его допросили, и в ближайшее время этапировали в Москву. Вслед за экс-схимонахом был задержан его пиарщик Всеволод Могучев, которого медики «скорой» из-за ухудшения самочувствия увезли из зала суда во время избрания меры пресечения.
В Нижнем Тагиле медики скорой помощи организовали несанкционированный пикет на Театральной площади. Они выступили против передачи автопарка на аутсорсинг. В общей сложности собралось около двух десятков человек, также на месте пикета присутствовали сотрудники правоохранительных органов.
В Нижнем Тагиле девочка пяти лет выпала из окна пятиэтажного дома. Ребенка обнаружили прохожие, когда она лежала в верхней одежде в снегу около дома. Сотрудники скорой помощи доставили девочку в больницу. Ее мать ранее привлекалась к ответственности за злоупотребление спиртными напитками. В этот раз она также находилась в нетрезвом состоянии, поэтому полицейские не смогли ее опросить.
В Екатеринбурге компания неизвестных устроила стрельбу по мужчинам вблизи магазина «Пивлавка». По словам свидетелей, заведение работает круглосуточно и вызывает недовольство местных жителей. Также очевидцы отметили, что группировка состояла из «малолеток», которые совершили нападение со спины. На месте происшествия сотрудники полиции нашли четыре гильзы от травматического пистолета. Судя по ним, расстрел производился с одной точки.