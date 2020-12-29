Арест схимонаха Сергия и выпавшая из окна девочка. Итоги дня в Свердловской области

Скандального схимонаха Сергия, контролирующего Среднеуральский женский монастырь, задержали для допроса из-за ролика, который он опубликовал на YouTube. В своей новой проповеди Сергий призвал своих единомышленников «умереть за Россию». После задержания его допросили, и в ближайшее время этапировали в Москву. Вслед за экс-схимонахом был задержан его пиарщик Всеволод Могучев, которого медики «скорой» из-за ухудшения самочувствия увезли из зала суда во время избрания меры пресечения.