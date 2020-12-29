Давыдов: диверсификация производств позволит улучшить условия работы предприятия

Гендиректором БСК Эдуардом Давыдовым была представлена программа развития предприятия на ближайшие 10 лет, согласно которой с 2021 по 2030 год компания намерена инвестировать в свое развитие свыше 390 миллиардов рублей. Помимо модернизации работающего сегодня производства программой предусмотрены мероприятия экологической направленности и строительство новых цехов. Кроме того, рассматривается возможность создать индустриальные парки. Отдельно между руководством компании и региона шел разговор на тему рекультивации “белых морей” и улучшения условий труда для работников предприятия, пишет Mkset.