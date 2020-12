Давыдов: диверсификация производств позволит улучшить условия работы предприятия

В Уфе во время рабочего совещания, которое проходило под руководством главы республики Радия Хабирова, были обсуждены перспективы развития АО “Башкирская содовая компания” (БСК).

Гендиректором БСК Эдуардом Давыдовым была представлена программа развития предприятия на ближайшие 10 лет, согласно которой с 2021 по 2030 год компания намерена инвестировать в свое развитие свыше 390 миллиардов рублей. Помимо модернизации работающего сегодня производства программой предусмотрены мероприятия экологической направленности и строительство новых цехов. Кроме того, рассматривается возможность создать индустриальные парки. Отдельно между руководством компании и региона шел разговор на тему рекультивации “белых морей” и улучшения условий труда для работников предприятия, пишет Mkset. “Мы создадим для наших потребителей необходимую инфраструктуру, чтобы резиденты имели возможность производить из нашего сырья продукцию дальнейшего передела», - рассказал Радию Хабирову Давыдов. По его словам, диверсификация производства улучшит условия работы предприятия и поможет создать новые рабочие места. По итогам совещания руководством Башкирии было принято решение создать рабочую группу при республиканском правительстве. Она призвана помогать поэтапно решать все заявленные в программе вопросы и оказывать содействие реализации новой концепции развития. Также будет разработана дорожная карта и необходимые меры государственной поддержки. Детально документ будет рассмотрен во время «Инвестиционного часа» у Радия Хабирова 28 января будущего года.

