Давыдов: диверсификация производств позволит улучшить условия работы предприятия

Гендиректором БСК Эдуардом Давыдовым была представлена программа развития предприятия на ближайшие 10 лет, согласно которой с 2021 по 2030 год компания намерена инвестировать в свое развитие свыше 390 миллиардов рублей. Помимо модернизации работающего сегодня производства программой предусмотрены мероприятия экологической направленности и строительство новых цехов. Кроме того, рассматривается возможность создать индустриальные парки. Отдельно между руководством компании и региона шел разговор на тему рекультивации “белых морей” и улучшения условий труда для работников предприятия, пишет Mkset.
“Мы создадим для наших потребителей необходимую инфраструктуру, чтобы резиденты имели возможность производить из нашего сырья продукцию дальнейшего передела», - рассказал Радию Хабирову Давыдов. По его словам, диверсификация производства улучшит условия работы предприятия и поможет создать новые рабочие места.
По итогам совещания руководством Башкирии было принято решение создать рабочую группу при республиканском правительстве. Она призвана помогать поэтапно решать все заявленные в программе вопросы и оказывать содействие реализации новой концепции развития. Также будет разработана дорожная карта и необходимые меры государственной поддержки. Детально документ будет рассмотрен во время «Инвестиционного часа» у Радия Хабирова 28 января будущего года.