Депутату госдумы Ионину грозит лишение неприкосновенности за стрельбу из автомата

Депутату госдумы Ионину грозит лишение неприкосновенности за стрельбу из автомата

Сегодня, 16:03ОбществоPhoto: Instagram Дмитрия Ионина
Депутата госдумы Дмитрия Ионина из Екатеринбурге могут лишить депутатской неприкосновенности за выстрелы из автомата в 2019 году.

Иммунитета народный избранник может лишиться из-за расследования дела по факту стрельбы в Камышлове, пишет E1 со ссылкой на инсайдера.

Дмитрий Ионин опроверг данную информацию.

У меня таких сведений нет. Я поделился со следователи всей информацией, которой обладал. Кроме того, мной было написано отдельное заявление с просьбой не принимать во внимание мою депутатскую неприкосновенность, говорит депутат.

Напомним, инцидент произошел в Камышлове 4 мая 2019 года. Сам депутат не стал отрицать свою причастность, однако отметил, что на курок жал его помощник. Затем Ионина опросили следователи. В ходе четырехчасового допроса народный избранник рассказал цель визита — он прибыл помочь обманутым при долевом строительстве, на что следователи попросили предоставить подтверждающие документы.

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