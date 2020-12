Депутату госдумы Ионину грозит лишение неприкосновенности за стрельбу из автомата

Депутата госдумы Дмитрия Ионина из Екатеринбурге могут лишить депутатской неприкосновенности за выстрелы из автомата в 2019 году.

Иммунитета народный избранник может лишиться из-за расследования дела по факту стрельбы в Камышлове, пишет E1 со ссылкой на инсайдера. Дмитрий Ионин опроверг данную информацию. У меня таких сведений нет. Я поделился со следователи всей информацией, которой обладал. Кроме того, мной было написано отдельное заявление с просьбой не принимать во внимание мою депутатскую неприкосновенность, говорит депутат. Напомним, инцидент произошел в Камышлове 4 мая 2019 года. Сам депутат не стал отрицать свою причастность, однако отметил, что на курок жал его помощник. Затем Ионина опросили следователи. В ходе четырехчасового допроса народный избранник рассказал цель визита — он прибыл помочь обманутым при долевом строительстве, на что следователи попросили предоставить подтверждающие документы. Свердловские следователи допросили депутата Дмитрия Ионина

