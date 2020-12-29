Это фотомонтаж: работник тагильской скорой после народного схода объяснялся в полиции

После мероприятия меня пригласили в отдел полиции для разъяснительной беседы. Причиной для этого стало то, что некоторые СМИ называли меня организатором собрания. Кроме того в следственных органах проверяют достоверность фотографии, размещенной в интернете,рассказал Михаил редакции TagilCity.ru.