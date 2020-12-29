Это фотомонтаж: работник тагильской скорой после народного схода объяснялся в полиции

Это фотомонтаж: работник тагильской скорой после народного схода объяснялся в полиции

Сегодня, 16:02ОбществоЕвгения СафинаPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле члена профсоюза медработников «Действие» Михаила Смольникова полицейские попросили дать в отделении объяснение по поводу фотографии.

28 декабря в интернете появилось фото, на которой медики скорой помощи с плакатами против аутсорсинга стоят на фоне тагильского Драмтеатра. 29 декабря в Нижнем Тагиле прошел «народный сход» по поводу перевода скорой помощи Нижнего Тагила в частные руки.

После этого тагильские полицейские попросили представителя профсоюза Михаила Смольникова проехать в отделение и дать объяснение по поводу фотографии.

После мероприятия меня пригласили в отдел полиции для разъяснительной беседы. Причиной для этого стало то, что некоторые СМИ называли меня организатором собрания. Кроме того в следственных органах проверяют достоверность фотографии, размещенной в интернете,рассказал Михаил редакции TagilCity.ru.

По его словам, это - фотомонтаж. На снимке нет снега, зеленые деревья, а медики стоят в зимних куртках.

Photo:В Тагиле.ру

В МУ МВД «Нижнетагильское» пояснили, что Смольникова пригласили проехать в отделение добровольно.

С него просто взяли объяснения, ему ничего не грозит,рассказали TagilCity.ru в ведомстве.

Напомним, информация о готовящемся «народном сходе» появилась накануне в пабликах Нижнего Тагила. Организатор мероприятия до сих пор официально не озвучивается.

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