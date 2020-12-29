Фотограф из Нижнего Тагила приняла участие в шоу «Перезагрузка» на ТНТ

Фотограф из Нижнего Тагила приняла участие в шоу «Перезагрузка» на ТНТ

Сегодня, 10:29ОбществоPhoto: Надежда Кренева
Жительница Нижнего Тагила Надежда Кренева приняла участие в шоу «Перезагрузка», которое идет на ТНТ. Она рассказала редакции TagilCity.ru, как оказалась на шоу и поделилась впечатлением от участия.

По ее словам, четыре года назад в шоу принимала участие ее сестра. Именно она написала редактору про Надежду.

Они мне позвонили, выслали анкету, а спустя неделю позвонили и сказали, что прошла кастинг,рассказала в беседе с редакцией участница.

Она пояснила, что сначала хотела отказаться от участия, так как переживала за то, что дети, дом, хозяйство и работа останутся без нее. Однако муж поддержал инициативу и сказал, что справится без нее. Тогда Надежда на месяц уехала в Москву.

Это незабываемо! Выспалась, отдохнула, привела мысли и голову в порядок!поделилась Надежда.

Она рассказала, что организаторы оплачивают дорогу, жилье и все процедуры. Съемки проходят практически каждый день.

Они исполнили мои заветные желания! Избавили меня от ужасной морщины на лбу, привели в порядок зубы.радуется тагильчанка.

Кроме того, она смогла увидеться со своим учителем по фотографии Маргаритой Каревой. Сейчас Надежда уже вернулась домой и отмечает, что муж стал относится к ней по-новому.

Он мне вновь признался в любви, дарит подарочки и устраивает свидания. Это самое невероятное, что за столько лет совместной жизни появились обновлённые чувства,говорит участница шоу.

Video:шоу "Перезагрузка" во "ВКонтакте"

Она отметила, что оказывается мужчины великолепно справляются с домашними обязанностями и детьми, а женщинам нужно уделять себе больше внимания.

Photo:Надежда Кренева

Напомним, ранее в шоу «Перезагрузка» приняла участие формовщица из Нижнего Тагила Любовь Подмазова.

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