Фотограф из Нижнего Тагила приняла участие в шоу «Перезагрузка» на ТНТ

Жительница Нижнего Тагила Надежда Кренева приняла участие в шоу «Перезагрузка», которое идет на ТНТ. Она рассказала редакции TagilCity.ru, как оказалась на шоу и поделилась впечатлением от участия.

По ее словам, четыре года назад в шоу принимала участие ее сестра. Именно она написала редактору про Надежду. Они мне позвонили, выслали анкету, а спустя неделю позвонили и сказали, что прошла кастинг,рассказала в беседе с редакцией участница. Она пояснила, что сначала хотела отказаться от участия, так как переживала за то, что дети, дом, хозяйство и работа останутся без нее. Однако муж поддержал инициативу и сказал, что справится без нее. Тогда Надежда на месяц уехала в Москву. Это незабываемо! Выспалась, отдохнула, привела мысли и голову в порядок!поделилась Надежда. Она рассказала, что организаторы оплачивают дорогу, жилье и все процедуры. Съемки проходят практически каждый день. Они исполнили мои заветные желания! Избавили меня от ужасной морщины на лбу, привели в порядок зубы.радуется тагильчанка. Кроме того, она смогла увидеться со своим учителем по фотографии Маргаритой Каревой. Сейчас Надежда уже вернулась домой и отмечает, что муж стал относится к ней по-новому. Он мне вновь признался в любви, дарит подарочки и устраивает свидания. Это самое невероятное, что за столько лет совместной жизни появились обновлённые чувства,говорит участница шоу. Video: шоу "Перезагрузка" во "ВКонтакте" Она отметила, что оказывается мужчины великолепно справляются с домашними обязанностями и детьми, а женщинам нужно уделять себе больше внимания. Photo: Надежда Кренева Напомним, ранее в шоу «Перезагрузка» приняла участие формовщица из Нижнего Тагила Любовь Подмазова. Формовщица из Нижнего Тагила приняла участие в проекте на ТНТ

