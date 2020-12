Вслед за скандальным схимонахом Сергием, захватившим Среднеуральский женский монастырь, был задержан и его пиарщик Всеволод Могучев.

Сегодня пройдет суд, на котором будет определена мера пресечения, пишет E1. Напомним, скандального схимонаха задержали ночью 29 декабря. На данный момент решается вопрос об его этапировании в Москву. Ему уже предъявлено обвинение за самоуправство и склонение к суициду. В монастыре на данный момент собрались адепты Сергия, которые ожидают приезда митрополита Евгения. Также на место прибыли омбудсмены Игорь Мороков и Татьяна Мерзлякова. Ожидается и приезд представителя Екатеринбургской епархии. В РПЦ прокомментировали задержание скандального экс-схимонаха Сергия

