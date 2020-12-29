Скандальному экс-схиигумену Сергию предъявлено обвинение в склонении к самоубийству

Скандальному экс-схиигумену Сергию предъявлено обвинение в склонении к самоубийству

Сегодня, 11:19ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Бывшему схиигумену Сергию предъявлено обвинение по статьям 110.1 (Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства), 148 (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 330 УК РФ (Самоуправство).

Сергия после задержания уже допросили и в ближайшее время планируется этапировать его в Москву, пишет Znak со ссылкой на его адвоката Светлану Герасимову.

Отмечается, что сегодня 29 декабря в одном из столичных судов пройдет заседание об избрании меры пресечения.

Напомним, сегодня ночью бойцы ОМОНа взяли штурмом Среднеуральский женский монастырь, который захватил бывший схиигумен. Силовики явились по заявлению уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова, усмотревшего в проповедях монаха склонение детей к самоубийству. На данный момент у монастыря собираются сторонники Сергия.

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