Свердловчанам погода «подарит» на Новый Год морозы до -40 градусов

В Свердловской области ожидается аномально холодная погода в новогодние праздники, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

В период с 31 декабря по 3 января погодные условия будут ниже среднестатистических климатических показателей на семь градусов. В северной части области в новогоднюю ночь и с 1 на 2 января морозы достигнут -40 градусов. ЕДДС напоминает жителям, что подобные аномальные погодные условия могут привести к обморожению, возникновению простудных заболеваний. Кроме того, может быть нарушена работа жизненно-важных коммуникаций - электро- и газоснабжения, линий электропроводки. На данный период рекомендуется: Медицинским организациям - организовать места для приема пациентов с переохлаждением; Спасательным службам - объявить повышенную готовность для незамедлительной реакции при ДТП; Ресурсоснабжающим компаниям - подготовить резервные источники питания.

