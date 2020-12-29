Свердловчанам погода «подарит» на Новый Год морозы до -40 градусов

Свердловчанам погода «подарит» на Новый Год морозы до -40 градусов

Сегодня, 15:23ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области ожидается аномально холодная погода в новогодние праздники, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

В период с 31 декабря по 3 января погодные условия будут ниже среднестатистических климатических показателей на семь градусов.

В северной части области в новогоднюю ночь и с 1 на 2 января морозы достигнут -40 градусов.

ЕДДС напоминает жителям, что подобные аномальные погодные условия могут привести к обморожению, возникновению простудных заболеваний. Кроме того, может быть нарушена работа жизненно-важных коммуникаций - электро- и газоснабжения, линий электропроводки.

На данный период рекомендуется:

Медицинским организациям - организовать места для приема пациентов с переохлаждением;

Спасательным службам - объявить повышенную готовность для незамедлительной реакции при ДТП;

Ресурсоснабжающим компаниям - подготовить резервные источники питания.

Свердловская областьпогодамороз
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