Свердловская область возглавила список регионов по введенным в эксплуатацию квартирам за период с января по ноябрь 2020 года.

С начала года и до декабря в регионе введено в действие 1,749 миллиона квадратных метров жилых площадей, согласно данным Свердловскстата. Почти 850 миллионов из них — в Екатеринбурге. На втором месте по количеству разместился Сысертский городской округ с 121 тысячей квадратных метров и «бронзу» завоевал Белоярский ГО со 109 тысячами квадратных метров квартир. Кроме того, в пятерку лидеров попали Верхняя Пышма и Березовский ГО (более 87 и 71 тысячи квадратных метров соответственно).

