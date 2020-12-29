Свердловские доноры сдали почти тысячу литров плазмы с антителами к COVID-19

Свердловские доноры сдали почти тысячу литров плазмы с антителами к COVID-19

Сегодня, 19:30ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области заготовлено 970 литров плазмы крови с антителами к коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб региона.

В оперативном штабе отметили широкую применяемость данного вида лечения на Среднем Урале.

Перенесшие COVID-19 и имеющие высокий показатель антител часто вызываются сдать кровь.

Благодаря таким донорам у нас практически бесконечный запас «антиковидной» плазмы. Её хватит на все больницы региона, отметил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Напомним, 25 декабря вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сообщил о поступлении в регион новой партии вакцины от коронавируса. В начале января на Средний Урал должны привезти не менее десяти тысяч доз.

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