Свердловские доноры сдали почти тысячу литров плазмы с антителами к COVID-19

В Свердловской области заготовлено 970 литров плазмы крови с антителами к коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб региона.

В оперативном штабе отметили широкую применяемость данного вида лечения на Среднем Урале. Перенесшие COVID-19 и имеющие высокий показатель антител часто вызываются сдать кровь. Благодаря таким донорам у нас практически бесконечный запас «антиковидной» плазмы. Её хватит на все больницы региона, отметил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. Напомним, 25 декабря вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сообщил о поступлении в регион новой партии вакцины от коронавируса. В начале января на Средний Урал должны привезти не менее десяти тысяч доз. Павел Креков анонсировал поступление новой партии вакцины от коронавируса

Related news: Павел Креков анонсировал поступление новой партии вакцины от коронавируса

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter