Свердловские доноры сдали почти тысячу литров плазмы с антителами к COVID-19

В оперативном штабе отметили широкую применяемость данного вида лечения на Среднем Урале.
Перенесшие COVID-19 и имеющие высокий показатель антител часто вызываются сдать кровь.
Благодаря таким донорам у нас практически бесконечный запас «антиковидной» плазмы. Её хватит на все больницы региона, отметил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.
Напомним, 25 декабря вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сообщил о поступлении в регион новой партии вакцины от коронавируса. В начале января на Средний Урал должны привезти не менее десяти тысяч доз.