Тагильские предприятия ЖКХ переходят на усиленный режим работы в новогодние праздники

В период новогодних праздников с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года ресурсоснабжающие организации и объекты ЖКХ в Нижнем Тагиле перейдут на усиленный режим работы.

Руководители организаций отчитались главе города Владиславу Пинаев о готовности к работе в период праздников. В МУП «Тагилэнерго», «Горэнерго-НТ» и ООО «Водоканал-НТ» сформированы ремонтные бригады, проведена ревизия спецтехники и обррудования, а также созданы запасы необходимых материалов и ресурсов. На всех предприятиях утверждены графики дежурства, назначены ответственные за работу персонала сотрудники. Во время праздничных дней руководители организаций и предприятий должны непрерывно следить за работой систем жизнеобеспечения в рамках своих зон, а информация о любых происшествиях должна оперативно передаваться в ЕДДС. Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов напомнил, что в период каникул проведение ремонтных работ, которые влекут риск отключения потребителей, должны быть приостановлены. Исключением являются только ремонтно-восстановительные работы.

