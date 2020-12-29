Тагильские предприятия ЖКХ переходят на усиленный режим работы в новогодние праздники

Тагильские предприятия ЖКХ переходят на усиленный режим работы в новогодние праздники

Сегодня, 13:16ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В период новогодних праздников с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года ресурсоснабжающие организации и объекты ЖКХ в Нижнем Тагиле перейдут на усиленный режим работы.

Руководители организаций отчитались главе города Владиславу Пинаев о готовности к работе в период праздников. В МУП «Тагилэнерго», «Горэнерго-НТ» и ООО «Водоканал-НТ» сформированы ремонтные бригады, проведена ревизия спецтехники и обррудования, а также созданы запасы необходимых материалов и ресурсов.

На всех предприятиях утверждены графики дежурства, назначены ответственные за работу персонала сотрудники.

Во время праздничных дней руководители организаций и предприятий должны непрерывно следить за работой систем жизнеобеспечения в рамках своих зон, а информация о любых происшествиях должна оперативно передаваться в ЕДДС.

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов напомнил, что в период каникул проведение ремонтных работ, которые влекут риск отключения потребителей, должны быть приостановлены. Исключением являются только ремонтно-восстановительные работы.

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