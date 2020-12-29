В экопарке Нижнего Тагила «поселился» трехметровый олень

В экопарке Нижнего Тагила «поселился» трехметровый олень

Сегодня, 15:06ОбществоPhoto: группа МУП «Тагилдорстрой» во «Вконтакте»
В Нижнем Тагиле на территории экопарка на Муринских прудах в районе ГГМ появилась трехметровая фигура оленя, рассказал TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Скульптура была изготовлена и установлена по распоряжению мэрии. «Рост» оленя достигает 3,05 метра.

В группе МУП «Тагилдорстрой» во «Вконтакте» разместили видео установки. Отмечается необычный вид нового «гостя» парка. Он выполнен в геометрическом стиле. Установили произведение качественно, чтобы у вандалов не возникло желания повредить или украсть его.

Закрепили на анкеры и приварили, чтобы не утащили. Выглядит довольно симпатично, рассказал изданию директор МУП ТДС.

Игорь Васильев добавил, что фигуру изготавливали на заказ. Скульптор планировал завершить работу к 15 декабря, но этот срок два раза переносился из-за того, что автор устранял мелкие недочеты.

Каркас «животного» сделан из металла. Снаружи поверхность была загрунтована и покрашена. Таким образом сталь защитили от коррозии.

Video:группа МУП «Тагилдорстрой» во «Вконтакте»

Напомним, в октябре в Нижнем Тагиле появилась отреставрированная фигура мальчика. Произведение установили в парке советской скульптуры.

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