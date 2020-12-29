В экопарке Нижнего Тагила «поселился» трехметровый олень

В группе МУП «Тагилдорстрой» во «Вконтакте» разместили видео установки. Отмечается необычный вид нового «гостя» парка. Он выполнен в геометрическом стиле. Установили произведение качественно, чтобы у вандалов не возникло желания повредить или украсть его.