В экопарке Нижнего Тагила «поселился» трехметровый олень

Скульптура была изготовлена и установлена по распоряжению мэрии. «Рост» оленя достигает 3,05 метра.
В группе МУП «Тагилдорстрой» во «Вконтакте» разместили видео установки. Отмечается необычный вид нового «гостя» парка. Он выполнен в геометрическом стиле. Установили произведение качественно, чтобы у вандалов не возникло желания повредить или украсть его.
Закрепили на анкеры и приварили, чтобы не утащили. Выглядит довольно симпатично, рассказал изданию директор МУП ТДС.
Игорь Васильев добавил, что фигуру изготавливали на заказ. Скульптор планировал завершить работу к 15 декабря, но этот срок два раза переносился из-за того, что автор устранял мелкие недочеты.
Каркас «животного» сделан из металла. Снаружи поверхность была загрунтована и покрашена. Таким образом сталь защитили от коррозии.
Напомним, в октябре в Нижнем Тагиле появилась отреставрированная фигура мальчика. Произведение установили в парке советской скульптуры.