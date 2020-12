В Нижнем Тагиле 10 школьников получили стипендии главы города

В Нижнем Тагиле 10 школьников, которые достигли высоких результатов в учебе, творчестве и спорте, получили стипендии главы города.

В течение 2020 года они представляли на различных соревнованиях свои образовательные учреждения. Мэр Владислав Пинаев поздравил стипендиатов и вручил почетные грамоты, сертификаты и подарки. Он пожелал школьникам не пасовать перед трудностями и добиваться поставленных целей. Он отметил, что несмотря на дистанционное обучение с смену формата занятий в кружках и секциях детям удалось достичь «отличных результатов». Мы гордимся каждым из вас. Вы достойно представляете наш город. Ваши успехи — это успехи Нижнего Тагила, сказал Владислав Пинаев. Мэр выразил надежду, что в будущем году жизнь в городе вернется в прежнее русло и следующее мероприятие можно будет провести в присутствии родителей и педагогов.

