В Нижнем Тагиле 10 школьников получили стипендии главы города

Мэр Владислав Пинаев поздравил стипендиатов и вручил почетные грамоты, сертификаты и подарки. Он пожелал школьникам не пасовать перед трудностями и добиваться поставленных целей. Он отметил, что несмотря на дистанционное обучение с смену формата занятий в кружках и секциях детям удалось достичь «отличных результатов».