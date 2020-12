В Нижнем Тагиле из-за холодов в новогоднюю ночь трамваи станут ходить чаще

В Нижнем Тагиле увеличится количество дежурных ночных трамваев, сообщает МУП «Тагильский трамвай».

Будут выделены дополнительные составы, но из-за аномального похолодания количество будет меньше, чем на прошлогодние праздники, написано на сайте муниципального предприятия. По дополнительному вагону выделят на маршруты № 3 (кольцо проспект Мира и Ленина — улица Островского — Выя — Красный камень), № 10 («Уралвагонзавод» — Пихтовые горы), № 1/12 («Уралвагонзавод» — улица Островского — Пихтовые горы), № 15 (Новая Кушва — Гальяно-горбуновский массив). На сайте отмечается, что дежурные вагоны продолжат свою работу и в новогоднюю ночь. Они ходят в промежутке между 3.40 и 5.40. 31 декабря вечером трамваи будут работать в штатном режиме. В период с 1 по 10 января работа будет осуществляться согласно графику на выходные дни.

