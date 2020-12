В Нижнем Тагиле медики скорой помощи вышли на пикет против аутсорсинга

В Нижнем Тагиле медики скорой помощи собрались на несанкционированный пикет на Театральной площади. Они протестуют против передачи автопарка на аутсорсинг.

Сегодня утром в 11.00 в Нижнем Тагиле к Драмтеатру начали подходить жители, которые хотят провести пикет против передачи скорой помощи города на аутсорсинг. По словам очевидцев, митинг должен был состояться у самого здания Драмтеатра. Так как там работала снегоуборочная техника, протестующим пришлось уйти на территорию ледового городка. Собралось около двух десятков человек, также там присутствуют сотрудники полиции. Напомним, проведение митинга не было согласовано с администрацией города. Информация о нем появилась в пабликах Нижнего Тагила. Ранее медики скорой помощи хотели провести митинг 19 декабря, но администрация Нижнего Тагила отказала им. Медики «скорой» Нижнего Тагила проведут несогласованный митинг против аутсорсинга

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter