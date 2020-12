В Нижнем Тагиле прошел «народный сход» против передачи скорой помощи на аутсорсинг

Сегодня в Нижнем Тагиле на Театральной площади провели «народный сход» против передачи городского автопарка скорой помощи в частные руки.

Народное собрание прошло без происшествий, собралось около 30 человек, рассказал редакции TagilCity.ru член профсоюза медработников «Действие» Михаил Смольников. Кто проводил мероприятие, до сих пор неизвестно. На нем присутствовали и молодые люди, и пенсионеры,пояснил Михаил. Он пояснил, что пришедшие были без плакатов и лозунгов, однако при этом полицейские охраняли порядок, чтобы не было нарушений законодательства. Собравшиеся поговорили о сложившейся ситуации с аутсорсингом и вариантах решения вопроса. Собрание длилось примерно час, после чего люди разошлись. Напомним, проведение мероприятия не было согласовано с администрацией Нижнего Тагила, информация о нем накануне появилась в пабликах города. В Нижнем Тагиле медики скорой помощи вышли на пикет против аутсорсинга

