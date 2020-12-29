В Нижнем Тагиле прошел «народный сход» против передачи скорой помощи на аутсорсинг

В Нижнем Тагиле прошел «народный сход» против передачи скорой помощи на аутсорсинг

Сегодня, 15:10ОбществоPhoto: 96.RU
Сегодня в Нижнем Тагиле на Театральной площади провели «народный сход» против передачи городского автопарка скорой помощи в частные руки.

Народное собрание прошло без происшествий, собралось около 30 человек, рассказал редакции TagilCity.ru член профсоюза медработников «Действие» Михаил Смольников.

Кто проводил мероприятие, до сих пор неизвестно. На нем присутствовали и молодые люди, и пенсионеры,пояснил Михаил.

Он пояснил, что пришедшие были без плакатов и лозунгов, однако при этом полицейские охраняли порядок, чтобы не было нарушений законодательства.

Собравшиеся поговорили о сложившейся ситуации с аутсорсингом и вариантах решения вопроса. Собрание длилось примерно час, после чего люди разошлись.

Напомним, проведение мероприятия не было согласовано с администрацией Нижнего Тагила, информация о нем накануне появилась в пабликах города.

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