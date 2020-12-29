В Нижнем Тагиле прошел «народный сход» против передачи скорой помощи на аутсорсинг

Народное собрание прошло без происшествий, собралось около 30 человек, рассказал редакции TagilCity.ru член профсоюза медработников «Действие» Михаил Смольников.
Кто проводил мероприятие, до сих пор неизвестно. На нем присутствовали и молодые люди, и пенсионеры,пояснил Михаил.
Он пояснил, что пришедшие были без плакатов и лозунгов, однако при этом полицейские охраняли порядок, чтобы не было нарушений законодательства.
Собравшиеся поговорили о сложившейся ситуации с аутсорсингом и вариантах решения вопроса. Собрание длилось примерно час, после чего люди разошлись.
Напомним, проведение мероприятия не было согласовано с администрацией Нижнего Тагила, информация о нем накануне появилась в пабликах города.