В Нижнем Тагиле «Водоканал» закупил жидкий хлор для очистки воды на 32,6 млн рублей

В Нижнем Тагиле «Водоканал-НТ» приобрел 480 тонн жидкого хлора на 32,64 миллиона рублей.

15 декабря ООО «Водоканал-НТ» заключило контракт с ООО «Водоканал-Сервис» (Нижний Новгород) на покупку сжиженного хлора. Организация приобрела 480 тонн вещества по цене в 68 тысяч рублей за тонну, согласно сайту государственных закупок. Средство предназначено для очистки вод на Верхне-Выйских, Черноисточинских и Западных очистных сооружениях. Оттуда прошедшая обеззараживание питьевая вода будет поступать жителям и предприятиям Нижнего Тагила. Напомним, в сентябре ООО «Водоканал-НТ» объявило тендер по поиску подрядчика на реконструкцию Западных очистных сооружений. К этому организацию принудила прокуратура. Реконструкция Западных очистных сооружений в Нижнем Тагиле обойдется в 96 млн рублей

