В Нижнем Тагиле «Водоканал» закупил жидкий хлор для очистки воды на 32,6 млн рублей

15 декабря ООО «Водоканал-НТ» заключило контракт с ООО «Водоканал-Сервис» (Нижний Новгород) на покупку сжиженного хлора. Организация приобрела 480 тонн вещества по цене в 68 тысяч рублей за тонну, согласно сайту государственных закупок.