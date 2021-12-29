«Елка мэра» для талантливых детей состоялась в драматическом театре в Нижнем Тагиле

«Елка мэра» для талантливых детей состоялась в драматическом театре в Нижнем Тагиле
«Елка мэра» для талантливых детей состоялась в драматическом театре в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:35ОбществоФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Праздник к Новому году для 300 талантливых детей 29 декабря состоялся в Нижнетагильском драматическом театре. На мероприятии собрались победители олимпиад, финалисты конкурсов, а также победители всероссийских и международных соревнований.

Во время праздника мэр города Владислав Пинаев поздравил юных талантливых горожан и пожелал им успехов в будущем, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Пинаев отметил, что на данный момент на территории города реализуются программы, которые развивают образовательную сферу и помогают детям заниматься реализацией своих идей. В качестве новогоднего подарка ребята получили спектакль-сказку «Двенадцать месяцев».

Фото:пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Напомним, 27 декабря стало известно, что в Нижнем Тагиле на Театральной площади официально открылась главная елка и ледовый городок.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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