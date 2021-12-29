Евгений Куйвашев дал поручения по обеспечению безопасности свердловчан в праздники

Особое внимание глава региона поручил уделить вопросам пожарной, эпидемиологической и антитеррористической безопасности, а также работе систем жизнеобеспечения.
Ваши подведомственные организации, аварийные и экстренные службы, средства быстрого реагирования должны быть готовы к любым нештатным ситуациям,обратился губернатор к профильным ведомствам.
Кроме того, особое внимание будет уделено своевременной расчистке дорог от снега и обеспечению безопасности детей на горках, ледовых городках и елках.
На усиленный режим работы в области с 21 декабря по 9 января будут переведены энергокомпании, предприятия коммунального хозяйства и операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщили в пресс-службе правительства области.