Глава Нижнего Тагила ввел с 30 декабря режим повышенной готовности

Глава города Владислав Пинаев заявил о введении с 30 декабря режима повышенной готовности. Это подразумевает усиление аварийных бригад, назначение дежурных на ключевых объектах социальной инфраструктуры и принятие других немаловажных мер. Пожарные, врачи, энергетики, работники управляющих компаний — все они будут работать посменно. Чтобы в течение дня ни одна проблема, если таковая возникнет, не осталась без должного внимания. Например, утечка из трубы или обрыв высоковольтного кабеля. Реакция должна быть своевременной.