Новый начальник ГИБДД назначен в Нижнем Тагиле

Новый начальник ГИБДД назначен в Нижнем Тагиле
Новый начальник ГИБДД назначен в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:41ОбществоФото: TagilCity.ru

Александр Зверев возглавит ГИБДД Нижнего Тагила с 1 января

Александр Зверев стал новым начальником госавтоинспекции Нижнего Тагила. В должность подполковник полиции вступает с 1 января.

О переводе Александра Зверева из статуса врио начальника ГИБДД Нижнего Тагила в должность руководителя подразделения редакции TagilCity.ru рассказал источник в главке МВД Свердловской области.

Да, действительно, подтвердил редакции свое назначение подполковник Зверев.

В должность он вступает 1 января 2022 года.

С 25 января 2021 года Александр Зверев руководил госавтоинспекцией Нижнего Тагила в качестве врио. Ранее подполковник полиции возглавлял отдел охраны общественного порядка МУ МВД России «Нижнетагильское», а до этого - был начальником тагильского РЭО ГИБДД.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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