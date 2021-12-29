«Обмана не было»: претензию по шприцам прокомментировали в «Аптеке 03» Нижнего Тагила

«Обмана не было»: претензию по шприцам прокомментировали в «Аптеке 03» Нижнего Тагила
«Обмана не было»: претензию по шприцам прокомментировали в «Аптеке 03» Нижнего Тагила
Сегодня, 10:31ОбществоФото: 1MI
На претензию тагильчанина об обмане при покупке шприцев на улице Пархоменко ответило руководство «Аптеки 03».

В аптеке заявили, что пересорта товара не было, на момент покупки шприцы объемом 3 и 5 мл от разных производителей продавались по 15 рублей. Фармацевт не придала этому значения и перепутала объем.

У нас 5 видов шприцев в разной ценовой категории, стоимость зависит от производителя, заточки и других факторов. Сегодня я издала приказ по аптекам сети, чтобы шприцы объемом 2 мл и 3 мл продавали по 10 рублей, а 5 мл — по 15 рублей, чтобы не было путаницы, рассказала редакции TagilCity.ru директор «Аптеки 03» Ольга Довгаль.

По ее словам, фармацевт получила замечание. Покупателя приглашали в аптеку, чтобы разобраться в ситуации, и заведующая аптеки принесла извинения.

Напомним, тагильчанин заявил, что его в аптеке обманула фармацевт при покупке шприцев. Вместо шприцев объемом по 3 мл она дала покупателю шприцы объемом по 5 мл, которые стоили на 50% дороже.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
обманаптекапокупательНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы