Памятные монеты «Город трудовой доблести Екатеринбург» прибыли на Урал

Памятные монеты «Город трудовой доблести Екатеринбург» прибыли на Урал
Памятные монеты «Город трудовой доблести Екатеринбург» прибыли на Урал
Сегодня, 19:51ОбществоФото: 1MI
На территорию Екатеринбурга приехала первая партия памятных монет из серии «Город трудовой доблести». На них изображен памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу.

Монета выпускалась в день рождения уральской столицы — 18 ноября. В общей сложности тираж монет номиналом 10 рублей насчитывает один миллион штук, пишет «Областная газета» со ссылкой на пресс-службу Уральского ГУ Банка России.

Напомним, 18 ноября стало известно, что также Центробанк РФ выпустит в обращение памятные монеты с изображением Нижнего Тагила. В 2023 году появится монета, которая будет посвящена 300-летию Тагила, а через год в серии «Город трудовой доблести» поступит в обращение монета номиналом 10 рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
монетыНижний ТагилЕкатеринбурггород трудовой доблести
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы