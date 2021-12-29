Переболевший COVID-19 житель Асбеста заявил о принуждении к увольнению

Переболевший коронавирусом житель Асбеста слег с инфарктом после того как ему намекнули о возможном увольнении.

Житель Асбеста Сергей Новицкий 27 лет проработал полицейским. После этого мужчина ушел на пенсию и устроился в частную охранную организацию. Туда его пригласили надзирать за одним из важнейших объектов. И до недавнего времени не имели к подчиненному претензий. Неприятности начались, когда 53-летний горожанин тяжело заболел. В августе этого года Сергей слег с коронавирусом и вышел на работу только в середине осени. Ему сказали, что уже нашли замену, он перенервничал и опять попал в больницу. На этот раз, с инфарктом миокарда. По словам жены, всему виной конфликт. Супругу не понравилась позиция руководства, и он стал добиваться справедливости. У Новицких болен сын-подросток. На соревнованиях по карате мальчик получил серьезную травму. После этого в больнице у пациента обнаружили опухоль. Семейный автомобиль сгорел. Дом после пожара нуждался в ремонте. Чтобы восстановить жилище, супруги взяли кредит. И потратились на лекарства, которые потребовались после того как ребенка прооперировали. Школьник наблюдается у онколога, сообщает Е1. Сумма кредита — 1,5 миллиона рублей. Треть этих денег Новицкие до болезни Сергея успели выплатить банку. Теперь мужчину пытаются уволить. Елена Новицкая по этому поводу обращалась в правоохранительные органы, но ничего не добилась.

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