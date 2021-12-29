Построенный в Екатеринбурге Ледовый городок озарят два новогодних салюта

Сегодня, 29 декабря, в Екатеринбурге состоится открытие Ледового городка. В мэрии рассказали о том, как он будет работать.

Народные гуляния в Екатеринбурге проовдить не будут, но без праздника горожан не оставят. Сегодня вечером жителей областного центра и его гостей ждут на Площади 1905 года. В 17.00 там состоится театрализованное представление. Будет организована большая праздничная программа и презентация новогоднего спектакля. В остальные дни его будут показывать, скорее всего, в 15.00 и 17.00 каждый день,сообщил на брифинге начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. Парк Маяковского будет работать не всю новогоднюю ночь, а только до 3.00. Решение об этом согласовано с органами правопорядка, добавили в мэрии. Вход сделали бесплатным. На следующий день после праздника парк откроется в 6.00, аттракционы - в 13.00. А чтобы свердловчане не пропустили поздравление от президента РФ Владимира Путина, на территории установили большой экран для телевизионной трансляции. Дед Мороз и Снегурочка будут встречать с горожанами Новый год с 23.30 до 1.30. Рыбный салат, пельмени и шампанское. Что на новогоднем столе у известных тагильчан? Еще в программу праздника, как сообщил Илья Марков, включен фейерверк. Первый салют раскрасит небо над Екатеринбургом 29 декабря, ознаменовав праздничное открытие Ледового городка. Второй салют запустят уже в новогоднюю ночь, после обращения Путина.

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