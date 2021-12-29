Психолог: Детям нельзя давать в руки фейерверки

По словам юриста и судебного представителя Василия Воробьёва, жаловаться на запуск фейерверков и грохот от них надо не в полицию, а в МЧС. В РФ только для помещений установлен предельно допустимый уровень «громкости». Для улицы, где чаще всего запускают новогодние фейерверки, ограничения отсутствуют. Существуют определенные правила для использования салюта. Их нарушение относится к нормам пожарной безопасности.