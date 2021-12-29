Психолог: Детям нельзя давать в руки фейерверки

Дети не должны самостоятельно использовать пиротехнику. Об этом пишет NEWS.ru.
Перед запуском фейерверка, особенно в новогодние праздники, лучше воздержать от употребления алкогольной продукции. Находясь в состоянии опьянения, бывает, что взрослые дают своим малолетним отпрыскам в руки петарды и фейерверки. Родители не всегда контролируют опасный процесс, сетует Хадарцева
Надо быть ответственными не только за себя и детей, но и окружающих. При неправильном обращении с салютом может пострадать экология — животные и растения. Пиротехнические изделия представляют опасность для здоровья и жизни людей, подытожил эксперт.
По словам юриста и судебного представителя Василия Воробьёва, жаловаться на запуск фейерверков и грохот от них надо не в полицию, а в МЧС. В РФ только для помещений установлен предельно допустимый уровень «громкости». Для улицы, где чаще всего запускают новогодние фейерверки, ограничения отсутствуют. Существуют определенные правила для использования салюта. Их нарушение относится к нормам пожарной безопасности.
Заместитель руководителя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предлагает руководству регионов создать официальный список площадок, где можно запускать фейерверки. Эти места должны находиться на расстоянии от приютов и зоопарков. В наши дни салюты разрешено запускать везде, где нет особого запрета.