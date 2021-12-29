Российский инвестиционный форум – 2022 состоится 17-19 февраля в Сочи

В период с 17 по 19 февраля пройдет Российский инвестиционный форум – 2022. Мероприятие состоится в городе-курорте Сочи на федеральной территории «Сириус». Организаторы опубликовали расширенную деловую программу форума на официальном сайте: rusinvestforum.org.

Основной темой мероприятия станет «Достижение национальных целей как ответ на глобальные вызовы». К обсуждению запланированы пять национальных целей развития, они будут включены в тематические треки форума. Реализация национальных целей во многом зависит от деятельности региональных властей. Так считает советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, сообщает ТАСС. «Экспертные дискуссии направлены на выработку практических предложений, поиск новых эффективных путей взаимодействия бизнеса и власти, презентацию лучших инвестиционных проектов регионов», – прокомментировал Антон Кобяков. Более того, по мнению зампредседателя Правительства РФ, председателя оргкомитета форума Дмитрия Чернышенко, Российский инвестиционный форум является авторитетной площадкой для презентации лучших идей, запуск которых планируется на уровне субъектов России. Он отметил, что треки форума будут состоять из сессий на различную тематику. В ходе первого трека «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» участники дискуссии рассмотрят вопросы развития здравоохранения, борьбы с пандемией COVID-19, безбарьерной среды, демографической политики. Во втором блоке «Возможности для самореализации и развития талантов» пройдут сессии «Кадры будущего», а третий трек «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» включает вопросы поддержки бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности регионов, развития предпринимательства. Четвертый блок отражает девять сессий: «Влияние пандемии на городское развитие»,«ESG-трансформация бизнеса», «Низкоуглеродная экономика: следующие шаги», «Экономика совместного использования как элемент благоприятной городской среды», «Инвестиции в человека и культуру» и другие. А в ходе пятого трека пройдут дискуссии по кибербезопасности, цифровой зрелости, искусственному интеллекту.

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