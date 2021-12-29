Свердловская область попала в топ самых тревожных регионов России

Например, протестные акции. Уральцы в 2021 году неоднократно выходили на пикеты против QR-кодов, введенных для борьбы с коронавирусом. А еще на Среднем Урале «поднял голову» криминал. Отмечается рост числа тяжких и особо тяжких преступлений. И если раньше свердловчан беспокоила, в основном, политическая ситуация в стране, то теперь безопасность. Многие люди уже не чувствуют себя защищенными, отмечается в исследовании.