Свердловская область попала в топ самых тревожных регионов России

Свердловская область попала в топ самых тревожных регионов России
Свердловская область попала в топ самых тревожных регионов России
Сегодня, 09:41ОбществоФото: 1Медиаинвест
Свердловская область по итогу 2021 года вошла в число самых тревожных регионов России. К такому выводу пришли эксперты аналитического департамента агентства КРОС, которые проводили соответствующее исследование.

«Национальный индекс тревожностей», так называлось исследование, направленное на изучение негативных тенденций в российских регионах. Один из них — Свердловская область. По мнению агентства КРОС, здесь они достаточно сильны.

Например, протестные акции. Уральцы в 2021 году неоднократно выходили на пикеты против QR-кодов, введенных для борьбы с коронавирусом. А еще на Среднем Урале «поднял голову» криминал. Отмечается рост числа тяжких и особо тяжких преступлений. И если раньше свердловчан беспокоила, в основном, политическая ситуация в стране, то теперь безопасность. Многие люди уже не чувствуют себя защищенными, отмечается в исследовании.

Другие раздражители — рост цен, ухудшение экологии, потепление климата, действия правоохранительных органов и судов, попытки государства поставить под контроль социальные сети в Интернете, внешнеполитическая обстановка. Но первое место, по итогам исследования, все-таки у законодательного закрепления QR-кодов.

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