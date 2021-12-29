Свердловская область попала в топ самых тревожных регионов России

«Национальный индекс тревожностей», так называлось исследование, направленное на изучение негативных тенденций в российских регионах. Один из них — Свердловская область. По мнению агентства КРОС, здесь они достаточно сильны.
Например, протестные акции. Уральцы в 2021 году неоднократно выходили на пикеты против QR-кодов, введенных для борьбы с коронавирусом. А еще на Среднем Урале «поднял голову» криминал. Отмечается рост числа тяжких и особо тяжких преступлений. И если раньше свердловчан беспокоила, в основном, политическая ситуация в стране, то теперь безопасность. Многие люди уже не чувствуют себя защищенными, отмечается в исследовании.
Другие раздражители — рост цен, ухудшение экологии, потепление климата, действия правоохранительных органов и судов, попытки государства поставить под контроль социальные сети в Интернете, внешнеполитическая обстановка. Но первое место, по итогам исследования, все-таки у законодательного закрепления QR-кодов.