Установлен виновник загрязнения Исети в центре Екатеринбурга

Установлен виновник загрязнения Исети в центре Екатеринбурга
Установлен виновник загрязнения Исети в центре Екатеринбурга
Сегодня, 16:58ОбществоФото: 1MI
Природоохранная прокуратура нашла предприятие, сбрасывающее сточные воды в центре Екатеринбурга.

Виновником загрязнения, которого не удавалось установить несколько лет, оказалось муниципальное предприятие «Водоотведение и искусственные сооружения». Проведенная прокуратурой проверка выявила нарушения в работе организации. Первое — у муниципального учреждения нет необходимых для пользования коллектором сети дождевой канализации документов, второе — МБУ сбрасывает в Исеть сточные воды с превышением установленных концентраций загрязняющих веществ.

За эти два нарушения предприятие оштрафовано на 130 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. При этом на изучение работы и состояния ливневой канализации администрацией Екатеринбурга еще в 2016 году было потрачено 6 млн рублей.

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