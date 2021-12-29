В Екатеринбурге продается квартира за 45 млн рублей с золотым ершиком

В Екатеринбурге продается квартира за 45 млн рублей с золотым ершиком
В Екатеринбурге продается квартира за 45 млн рублей с золотым ершиком
Сегодня, 14:28ОбществоФото: pxhere.com
В центре административного центра Нижегородской области местная жительница пытается реализовать роскошную пятикомнатную квартиру с ремонтом в стиле нео-классики.

Жилье не удается продать целый год. Об этом информирует «КП-Екатеринбург».

Объявление о продаже пентхауса опубликовано на портале объявлений Avito. Элитное жилье продается за 44 888 000 рублей. Потенциальные покупатели смотрели квартиру, но не брали ее. Жилище обставлено итальянской мебелью. В нем еще никто никогда не жил, заявили собственники.

Квартира расположена по адресу Николая Никонова, дом № 8. Из окон жилища виден Храм на Крови и набережная Исети. Квартира на этаже одна. Ремонт в ней сделан дизайнерский. Планировка разделена на две зоны — жилую и гостевую. Туалеты устроят даже самых привередливых людей. Фурнитура в квартире отделана под золото, в том числе ершик в туалете. Владельцы жилья уточнили, что эксклюзивная итальянская мебель не входит в цену пентхауса.

Помимо этого, квартира оборудована системой «Умный дом». Она позволит поддерживать в жилье комфортные температуру и уровень влажности. Хозяин квартиры может управлять безопасностью дома из любой точки на планете.

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