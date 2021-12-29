В Нижнем Тагиле простятся с погибшим от руки мужчины двухлетним малышом

В Нижнем Тагиле простятся с погибшим от руки мужчины двухлетним малышом
В Нижнем Тагиле простятся с погибшим от руки мужчины двухлетним малышом
Сегодня, 11:23ОбществоФото: Pixabay
30 декабря в Нижнем Тагиле состоятся похороны ребенка. Малыша ударил сожитель матери. Травма оказалась смертельной.

Вечером 21 декабря в больницу Нижнего Тагила привезли двухлетнего мальчика. Врачи диагностировали ушиб и черепно-мозговую травму, повлекшую отек за собой отек головного мозга. Медики до конца боролись за жизнь ребенка, но спасти его не смогли. Малыш так и не вышел из комы. Через семь дней он скончался в реанимации.

По данному факту проводилась проверка. Следователи тагильского отдела СК выяснили, что 24-летняя мама оставила сына с сожителем. Ребенок помешал смотреть телевизор, и мужчина его ударил. Правда, на допросе подозреваемый сознался в этом не сразу. По одним показаниям, мальчик сам разбил себе голову во время игры. По другим, он получил подзатыльник и, потеряв равновесие, ударился затылком.

Судмедэксперты и врачи сошлись во мнении: ребенок пережил клиническую смерть. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровья человека возбуждено уголовное дело, которая предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Мать ребенка работает официанткой и уже привлекалась к ответственности за асоциальное поведение. В отличие от сожителя, она сейчас на свободе.Похороны ребенка состоятся 30 декабря.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Свердловская областьребенокпогибшиепогибшийНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы