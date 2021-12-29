В Нижнем Тагиле простятся с погибшим от руки мужчины двухлетним малышом

Вечером 21 декабря в больницу Нижнего Тагила привезли двухлетнего мальчика. Врачи диагностировали ушиб и черепно-мозговую травму, повлекшую отек за собой отек головного мозга. Медики до конца боролись за жизнь ребенка, но спасти его не смогли. Малыш так и не вышел из комы. Через семь дней он скончался в реанимации.