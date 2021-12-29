В Свердловской области большинство работодателей пересмотрят зарплаты сотрудников

В текущем месяце изменят размер зарплат лишь 6,9% работодателей. В январе наступающего года данным вопросом будут заниматься 20,7% организаций. Пересмотрят зарплаты в феврале 17,2% работодателей, в марте — 3,4%, в апреле — 17,2%, в мае — 3,4%, в июле — 6,9%.