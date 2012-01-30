BMW M6 могут представить на автосалоне в Женеве

Сообщается также, что официальную информацию BMW обнародует чуть раньше живой презентации в Швейцарии. Заряженная версия нового поколения шестерки получит спортивную подвеску, карбон-керамические тормозные диски и легкосплавные алюминиевые колесные диски, передает Worldcarfans. Под капотом новинки будет тот же 4,4-литровый V8, который устанавливается на новую M5. Мотор развивает 560 л.с. мощности и 680 Нм крутящего момента и агрегатируется с 7-ступенчатой трансмиссией M DCT.

Согласно источникам, динамика разгона BMW M6 составит 4,2 секунды (до 100 км/ч), что на 0,2 секунды меньше, чем у его предшественника. Для модели с открытым кузовом показатель разгона до сотни должен составить 4,5 с.

Буквально на днях концерн обнародовал информацию о новой модельной линии заряженных автомобилей, которая получила название M Performance. На первом этапе она будет состоять из трех моделей и одного двигателя, но с тройным наддувом. BMW заявил, что линейку M Performance составят заряженные версии 5 Series (в кузовах седан и универсал), а также кроссоверов Х5 и Х6. Интересно, что все они получат схожее оснащение: полный привод, 8-ступенчатый спортивный автомат и один и тот же двигатель – дизельная рядная шестерка с тройным турбонаддувом объемом 3 литра, которая развивает 381 л.с. и 740 Нм.