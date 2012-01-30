Ford Focus III получил 1,0-литровый турбомотор

Мотор будет предлагаться в двух вариантах форсировки – 100 л.с. (средний расход – 4,9 л/100 км) и 123 л.с. (170 Нм, 5,0 л/100 км). Оба мотора отвечают строжайшим перспективным нормам по вредным выбросам. Представители Ford отмечают, что в скором времени эти силовые агрегаты появятся и на других моделях Ford – обновленной Fiesta, грядущем микровэне B-MAX и компактном кроссовере EcoSport.

Продажи Ford с таким агрегатом в Европе начинаются уже в феврале, на очереди Северная Америка, где эти моторы должны отбить немалое количество покупателей у компактных гибридов за счет хороших показателей по экономичности, а вот по поводу их поставок в Россию информации пока нет.