ГИБДД: каждое третье ДТП в России происходит с участием пешеходов
Треть дорожных аварий в РФ происходит с участием пешеходов, при этом каждая четвертая из них приходится на «зебры», сообщил начальник главка по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Виктор Нилов.
«Проблема обеспечения безопасности пешеходов продолжает оставаться актуальной, поэтому необходимо принять целый ряд дополнительных мер, – приводит его слова РИА «Новости». – Прежде всего, нас беспокоит обустройство пешеходных переходов и в первую очередь – их видимость. Мировой опыт свидетельствует, что освещенность мест перехода проезжей части позволяет сократить количество наездов, как минимум, на треть. Если к этому добавить дополнительные дорожные знаки, которые также будут хорошо различимы, уверен, мы сможем существенно повлиять на ситуацию».
Кроме того, руководитель ГИБДД считает, что нужно уменьшить сроки устранения недостатков в эксплуатационном состоянии автодорог, а также изменить критерии введения светофорного регулирования на пешеходных переходах.
Нилов также сообщил, что контроль над состоянием пешеходных переходов осуществляется службой на постоянной основе, а в последнее время к этой работе активно привлекается и общественность. В связи с этим он озвучил первые результаты такой работы: только за последнее время обследовано более 100 тыс. пешеходных переходов – более 90% от существующих. «По фактам неудовлетворительного содержания переходов всего возбуждено более 4 тыс. административных дел, в том числе более 800 в отношении юридических лиц – владельцев дорог, – сказал глава ГИБДД. – В надлежащее состояние уже приведено около 28 тыс. переходов. Эта работа активно и целенаправленно продолжается».
Кроме того, Нилов отметил, что защищать права пешеходов также необходимо совместными усилиями. «Мы хотели бы в формате общественной дискуссии с участием представителей профильных ведомств и организаций, политиков, общественных деятелей, независимых экспертов обсудить на нашем сайте проблемы обеспечения безопасности пешеходов, всех посетителей нашего ресурса (www.gibdd.ru) мы приглашаем принять участие в опросах и обсуждениях наших инициатив», – сказал он.
Алексей Гусев
Фото: ria.ru