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ГИБДД: каждое третье ДТП в России происходит с участием пешеходов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ГИБДД: каждое третье ДТП в России происходит с участием пешеходов

30 января 2012, 10:54ОбществоРОман БОТов
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