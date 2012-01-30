ГИБДД: каждое третье ДТП в России происходит с участием пешеходов

«Проблема обеспечения безопасности пешеходов продолжает оставаться актуальной, поэтому необходимо принять целый ряд дополнительных мер, – приводит его слова РИА «Новости». – Прежде всего, нас беспокоит обустройство пешеходных переходов и в первую очередь – их видимость. Мировой опыт свидетельствует, что освещенность мест перехода проезжей части позволяет сократить количество наездов, как минимум, на треть. Если к этому добавить дополнительные дорожные знаки, которые также будут хорошо различимы, уверен, мы сможем существенно повлиять на ситуацию».

Кроме того, руководитель ГИБДД считает, что нужно уменьшить сроки устранения недостатков в эксплуатационном состоянии автодорог, а также изменить критерии введения светофорного регулирования на пешеходных переходах.

Нилов также сообщил, что контроль над состоянием пешеходных переходов осуществляется службой на постоянной основе, а в последнее время к этой работе активно привлекается и общественность. В связи с этим он озвучил первые результаты такой работы: только за последнее время обследовано более 100 тыс. пешеходных переходов – более 90% от существующих. «По фактам неудовлетворительного содержания переходов всего возбуждено более 4 тыс. административных дел, в том числе более 800 в отношении юридических лиц – владельцев дорог, – сказал глава ГИБДД. – В надлежащее состояние уже приведено около 28 тыс. переходов. Эта работа активно и целенаправленно продолжается».

Кроме того, Нилов отметил, что защищать права пешеходов также необходимо совместными усилиями. «Мы хотели бы в формате общественной дискуссии с участием представителей профильных ведомств и организаций, политиков, общественных деятелей, независимых экспертов обсудить на нашем сайте проблемы обеспечения безопасности пешеходов, всех посетителей нашего ресурса (www.gibdd.ru) мы приглашаем принять участие в опросах и обсуждениях наших инициатив», – сказал он.

Алексей Гусев