KIA Sportage стал кроссовером года

Мнения профессионалов и простых энтузиастов во многом сошлись: так, «Полноразмерным кроссовером года» по мнению обоих жюри стал Toyota Highlander, «Классическим внедорожником года» – Mercedec-Benz G-класса, а «Универсалом повышенной проходимости года» – Volvo XC70. «Пикапом года» был единогласно признан Volkswagen Amarok, а «Премьерой года» назван Jeep Grand Cherokee. По мнению большого жюри, в номинации «Лучший кроссовер» с KIA Sportage мог бы поспорить Audi Q5. Всего на суд обоих жюри было представлено 105 различных моделей.