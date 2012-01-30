KIA Sportage стал кроссовером года
30 января 2012, 10:46ОбществоРОман БОТов
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Профессиональное жюри российской премии «Внедорожник года» назвала лучший кроссовер года: им стал KIA Sportage. В этом году вердикт выносили сразу два жюри: профессиональное, в которое, как и ранее, вошли главные редакторы, тест-пилоты и обозреватели ведущих отечественных автомобильных СМИ, и большое, в составе которого оказались владельцы внедорожников.
Мнения профессионалов и простых энтузиастов во многом сошлись: так, «Полноразмерным кроссовером года» по мнению обоих жюри стал Toyota Highlander, «Классическим внедорожником года» – Mercedec-Benz G-класса, а «Универсалом повышенной проходимости года» – Volvo XC70. «Пикапом года» был единогласно признан Volkswagen Amarok, а «Премьерой года» назван Jeep Grand Cherokee. По мнению большого жюри, в номинации «Лучший кроссовер» с KIA Sportage мог бы поспорить Audi Q5. Всего на суд обоих жюри было представлено 105 различных моделей.
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