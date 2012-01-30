Lamborghini покажет на автосалоне в Женеве два новых суперкара

В компании пока не сообщили, какая модель станет второй из представленных на международном автосалоне. По слухам, ей может оказаться серийная версия Sesto Elemento: в сентябре минувшего года директор Lamborghini Стефан Винкельман заявил, что этот представленный еще в 2010 году суперкар будет выпущен ограниченной серией. Концептуальная его версия была укомплектована 5,2-литровым атмосферным двигателем V10 мощностью 570 л.с. и с максимальным крутящим моментом 540 Н·м. Этот двигатель работал в паре с роботизированной трансмиссией. Такая силовая установка позволяла суперкару разгоняться с нуля до 100 км/ч всего за 2,5 секунды, что было в немалой степени обусловлено и весом концепта: благодаря выполненному из карбона кузову он составил 999 кг.