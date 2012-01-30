Мужчины больше женщин склонны к слабоумию

Выводы специалистов основаны на результатах исследования, в котором приняли участие 1 тыс. 450 человек в возрасте от 70 до 89 лет. В течение трех лет каждые 15 месяцев добровольцы проходили тесты на память. В итоге оказалось, что у 296 человек появились признаки умеренных когнитивных нарушений (повышенная утомляемость при выполнении умственной работы, снижение памяти, внимания или способности к обучению), которые грозят развитием слабоумия.

Интересно, что больше случаев заболевания было зафиксировано у мужчин (72 случая против 57 у женщин). Также ученые отметили, что высокий риск возникновения деменции имеют менее образованные люди и те, кто не состоял в браке.

Полученные результаты удивительны, ведь считается, что женщины имеют более высокий риск развития слабоумия, чем мужчины комментирует доктор Роузбад Робертс, руководивший исследованием.

При этом нейропсихолог Селеста де Ягер из Оксфордского университета (University of Oxford) заявила, что мужчины способны лучше противостоять развитию и прогрессированию слабоумия.

Обычно деменцию чаще диагностируют у женщин, но, как выяснилось, мужчины чаще жалуются на признаки умеренных когнитивных нарушений, которые зачастую являются сигналом развития деменции. Различные степени когнитивных нарушений могут прогрессировать по-разному, не у всех потеря памяти приводит к слабоумию. Результаты работы имеют большое значение для улучшения методов ранней диагностики болезни и лечения говорит профессор Дерек Хилл из Университетского колледжа Лондона (University College London).