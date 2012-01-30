Новинка! ПАММ-Сервис от Forex4you! Теперь безграничные возможности рынка Форекс!

Инвестиционный сервис ПАММ-счет дает Вам уникальную возможность получить долю прибыли от оборотов рынка Forex !!!

Конечно, можно попытаться самому поторговать на рынке форекс, но если вы начинающий трейдер с небольшим опытом или просто не хотите вникать во все тонкости торговли, можно попробовать сервис инвестирования в ПАММ счета.

ПАММ-сервис Forex4you – это возможность безграничного заработка для инвесторов. Рынок Forex ежеминутно меняется, но независимо от движения цены, растет она или снижается, заработать можно в любой из ситуаций.

Для того чтобы получить прибыль, необходимо знать, в какое время и какой тип сделки нужно совершить, следовательно, необходимо иметь опыт и глубокие знания о рынке Forex. ПАММ-сервис Forex4you создает для инвесторов, которые не имеют такого опыта и знаний, возможность получения прибыли. Вам достаточно решить какой объем своих средств Вы готовы доверить в управление и выбрать наиболее прибыльного трейдера в специальном Мониторинге, где Вы сможете получить подробную информацию об активности каждого интересующего трейдера.

Доверив свои средства в управление опытному трейдеру, Вы начнете получать прибыль от успешных сделок, которые совершает Ваш управляющий, а также трейдер будет получать определенный процент от этой прибыли, оговоренный в специальном соглашении.

ПАММ-сервис Forex4you полностью автоматизирован, поэтому все процессы заключения сделок, расчета, и начисления прибыли абсолютно прозрачны, надежны и безопасны!