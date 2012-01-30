Новое поколение Mercedes-Benz C-class засветилось на зимних тестах

В глобальной Сети распространены первые шпионские фотографии будущего нового седана С-class. Как сообщает портал Motor Authority, по снимкам хорошо заметно, что никаких дизайнерских революций семейство не ожидает: в Mercedes-Benz решили избрать эволюционный путь развития. Тем не менее, вполне вероятно, что седан впитает некоторые стилистические решения, опробованные немцами на последних новинках – например, представленном недавно родстере SL.

В качестве базового силового агрегата Mercedes-Benz C-class нового поколения традиционно получит 1,8-литровый турбомотор. Кроме того, ожидается ряд бензиновых и дизельных моторов, включая шестицилиндровые, а увенчает гамму модификация от ателье AMG. Ей прочат восьмицилиндровый мотор с двойным турбонаддувом, который будет развивать около 450 лошадиных сил. Это более скромные результаты, чем у нынешнего заряженного седана С63 AMG, однако следующее поколение обещает быть более спортивным в силу меньшего веса. Планируется, что по примеру SL-class, кузов нового седана выполнят по большей части из алюминия.