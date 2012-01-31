Опубликован первый рисунок нового «Вайпера»

Судя по рисунку, общие стилистические черты оформления передней части кузова остались прежними — схожи мускулистая форма капота и воздухозаборника. При этом, как и предполагалось ранее, суперкар получит обновленную эмблему, на которой по-прежнему останется гадюка, однако выглядеть она будет более агрессивно.

В январе прошлого года руководитель дизайн-подразделения «Крайслера» и глава бренда Dodge Ральф Жиль заявил, что дизайнеров концерна на создание внешности суперкара Viper нового поколения вдохновил образ «голой женщины на пляже». По его словам, автомобиль будет «невероятно красивым», за счет чего он сможет переманить клиентов Porsche и владельцев Chevrolet Corvette.

По предварительным данным, базовая модификация суперкара получит восьмицилиндровый двигатель, а более продвинутая версия будет оснащаться агрегатом V10 объемом 8,4 литра.

Также стоит отметить, что будущий «Вайпер» больше не будут называть «Доджем». Автомобиль будет продаваться под брендом SRT.