«Последняя игра в куклы»: история современной Пеппи Длинный Чулок из уральского городка

На встрече и в прессе фильм сравнивали с «Чучелом», но главная героиня,12-летняя Оля Савельева, больше похожа не на Лену Бессольцеву, а наПеппи Длинный Чулок. Она тоже «немного сирота» - родители разводятся, идевочка мечется между матерью и отцом. И так же эксцентрична –увлекается театром, сама выдумывает и ставит спектакли и, кажется,никогда не унывает.

Дети из провинции обошли москвичей

На встрече со зрителями режиссер фильма Георгий Негашев и продюсер ИринаСнежинская вспоминали о том, как шел отбор актеров для фильма.Кастинги проходили во многих уральских городах – Новосибирске, НижнемТагиле, Перми. С продюсером и режиссером связывались московскиеассистенты по поиску актеров, предлагали задействовать в фильме«звездных» детей. Например, в главной роли москвичи увидели АлинуБулынко, которая успела сняться в трех частях фильма «Любовь- Морковь».

Но актеров решено было искать в провинции, где дети более искренние иоткрытые. В итоге исполнительницу главной роли Аню Патокину нашли вПерми, а одну из ключевых ролей исполнила тагильчанка АнастасияМолотилова. Съемки проходили Краснотурьинске, частично – в Карпинске иВолчанске. В момент съемок юным актерам было по 12 лет.

Кроме Анастасии Молотиловой, повезло еще двоим тагильским школьникам -Андрей Бурнашёв и Александр Сарапулов, ученики 51-ой школы, тожесыграли фильме.

Фильм помог Настей раскрыться, в школе она совсем другая. Ее темпераментне похож на характер тихой и спокойной Милы Фарахутдиновой, рассказалина встрече учителя Насти – педагоги гимназии № 86.

Но Настя не уверена, что хочет связать свою жизнь с актерством. «Я покадумаю об этом, еще не решила», -- сказала школьница на встрече созрителями.

Андрей Бурнашёв, исполнивший в фильме роль Сысоева, одноклассникаглавных героев, напротив, готов продолжить съемки. И возможно, емупредставится такой шанс.

Зрители поинтересовались, будет ли продолжение фильма. Такие планы есть,ответил Григорий Негашев. Следующий фильм планируется снять о7-классниках. И снова актерами будут дети из уральских городов.

Сцену драки снимали трудно...

Фильм «Последняя игра в куклы» сложный, и актерам было сложно, но онисправились, считает продюсер фильма Ирина Снежинская. Она вспомнила, кактрудно далась Насте сцена драки с Аней Патокиной. За те два месяца,пока шли съемки, девочки успели сдружиться, и Настя долго не могларешиться ударить подругу. Девочка рыдала перед съемками сцены, и ееприходилось долго успокаивать.

Фильм повествует о любви и о том, как из-за любви люди совершаютстранные поступки, но со светлыми намерениями. А через переживания любвигерои взрослеют, меняются – и не только дети.

Коммерческого успеха фильм не принесет, но он может дать повод дляразговора родителей и детей «по душам» - в этом его главная ценность.Так оценили фильм тагильские зрители. И об этом же говорил режиссерфильма Георгий Негашев в официальном релизе фильма.

Создание условий для доверительного диалога между детьми и родителямиэто одна из главных задач данного фильма – считает режиссёр-постановщик Георгий Негашев. – Думаю, что после его просмотра,можно будет побеседовать не только о сюжетных перипетиях, и не о томкак «кто-то из героев смешно кувыркался или – пиф-паф, ой-ё-ёй –стрелял в другого» – а о жизни.

Фильм будет идти в кинотеатре «Красногвардеец» до 9 февраля.