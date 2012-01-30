Скончался бывший директор НТМК Анатолий Шевцов

Коллеги называют его талантливым металлургом. Им были заложены основы нынешнего экономического подъема предприятия. Анатолий Леонидович начал трудиться на НТМК сразу после окончания вуза. Бригадир, мастер, начальник смены, замначальника цеха, замдиректора НТМК и наконец– директор НТМК.

Много лет Анатолий Шевцов занимал должность директора огнеупорного производства комбината. До сих пор коллектив вспоминает его как одного из лучших руководителей. Поднимал металлургию в Пакистане и Украине. Анатолий Шевцов всегда был человеком искренне преданным своему делу. Он являлся автором более 110 рацпредложений, внедренных в производство, нескольких патентовв области производства огнеупоров и модернизации металлургических процессов.