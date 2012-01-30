Стали известны рекордсмены по длительности лишения права вождения автомобиля в Свердловской области

Автомобилист 1975 года рождения лишен управления транспортными средствами на целых 84 года. Можно предположить, что за руль, во всяком случае законно, ему уже сесть не придется. Вторым по длительности лишения доступа к «рулю» стал срок в 60 лет у жителя Свердловской области 1984 года рождения. И замыкает тройку нарушителей мужчина 1977 года рождения, лишенный прав на 57 лет. Такие данные предоставлены Свердловским Управлением ГИБДД.

Такие огромные сроки получаются в результате того, что водители продолжают садиться за руль, будучи лишенными прав управления автомобилем. По данным ведомства, в регионе сейчас 20 человек, отлученных от руля больше чем на 50 лет, 12 – больше чем на 40 лет, 20 водителей лишены прав более чем на 30 лет, еще 20 – более чем на 20 лет. И, наконец, более 600 жителей Свердловской области, а именно 617 человек, имеют наказание сроком более 10 лет.