У горожан развивается Интернет-зависимость!

Дома сижу и в банк не хожу

Причины массового прихода клиентов в Интернет-банк от Банка24.ру вполне объяснимы. Регистрация в Интернет-банке требует всего нескольких минут. Потом можно с полным комфортом контролировать в режиме онлайн движение денег по своему счету и отправлять любые платежи – хоть за квартиру, хоть за детский сад. Налоги и штрафы тоже платить можно! Больше не надо бегать до банковского офиса, чтобы обменять валюту,– это делается дистанционно, причем, как подтверждает практика клиентов, обмен идет по максимально выгодному курсу. Среди приятных моментов – возможность выпускать пластиковые карты себе и близким, заказывать по почте доставку банковских справок и выписок.

Спрашивали – отвечаем

В системе Интернет-банкинга от Банка24.ру все время появляются разные полезные новшества. Хитом 2011 года стали «Регулярные платежи по шаблонам банка». С их помощью люди смогли избавиться от головной боли, связанной с контролем ежемесячной оплаты Интернета, телефона, кабельного ТВ, кредитов. Многие оценили моментальную обратную связь – новый сервис «Напишите нам». Он позволяет быстро получить ответ от специалистов Банка24.ру или написать свой отзыв.

Мы не могли остаться равнодушными к всеобщей популярности айфонов и смартфонов на базе Android – поэтому добавили в систему удаленного доступа новые опции и усовершенствовали интерфейс IPhone-банка и Android-банка рассказывает руководитель отдела развития розничного бизнеса Банка24.ру Ксения Власова.

Супер-цифры

Система дистанционного обслуживания от Банка24.ру: ТОП-10 достижений за прошлый год

1. По шаблонам банка отправлено средств на сумму более полумиллиардарублей. Это произошло в том числе и благодаря добавлению в Интернет-банк шаблонов не для уже обслуживающихся городов и для новых - Самары, Уфы, Казани, Нижнего Новгорода.

2. Запущены новые терминальные сети с возможностью онлайн-пополнения: ЕРЦ, Сиброн, Элекснет. Обороты по такого рода операциям достигли почти 100 млн. рублей.

3. В Интернет-банке запущена система Город Новосибирск.

4. Запущены онлайн-пополнения счетов через кэш-ины банкоматов Банка24.ру.

5. Появилась возможность оформления заявлений на открытие счета в Интернет-банке для физических лиц (ИБФЛ).

6. Стал возможен заказ новых карт в ИБФЛ.

7. Стал возможен заказ в ИБФЛ карт на третье лицо.

8. Появилась возможность заказа справок и других документов по почте через ИБФЛ.

9. Стало возможным оплачивать новые сервисы Яндекса через ИБФЛ.