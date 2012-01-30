У тех тагильчан, кто не успел бесплатно пообниматься, скоро будет шанс бесплатно поцеловаться

В акции приняли активное участие Светлана Яковлева, которая снабдила участников плакатами, а также фотографы Алексей Лаптев и Степан Иванов. Кстати, Степан также способствовал созданию прекрасного настроения, постоянно хохоча и веселя этим прохожих и участников акции отмечает организатор акции Алена Медведева «Вконтакте».

Как рассказывают сами участники события, акция им очень понравилась и зарядила положительными эмоциями. Судя по опросу «Как все прошло?», флешмоб «Бесплатные объятия» заинтересовал многих тагильчан, и, не исключено, что следующая подобная акция в городе станет более массовой. Кстати, ждать ее осталось недолго. Уже через две недели, 14 февраля, в Нижнем Тагиле пройдет еще один флешмоб - «Целующийся город-2012». Влюбленным парам предлагается устроить самый массовый поцелуй в году. Еще более романтичным это событие обещает сделать дата его проведения – День святого Валентина, покровителя всех влюбленных.