У тех тагильчан, кто не успел бесплатно пообниматься, скоро будет шанс бесплатно поцеловаться
В Нижнем Тагиле проходит серия позитивных флешмобов, организуемых молодежью нашего города. Первая акция «Бесплатные объятия» прошла в минувшее воскресенье 29 января.
Событие было организовано тагильчанкой Аленой Медведевой. В группе социальной сети «Вконтакте» «Акции и флешмобы в Нижнем Тагиле» Алена собрала небольшую группу инициативных ребят, которые вчера и раздавали всем окружающим бесплатные объятия.
В акции приняли активное участие Светлана Яковлева, которая снабдила участников плакатами, а также фотографы Алексей Лаптев и Степан Иванов. Кстати, Степан также способствовал созданию прекрасного настроения, постоянно хохоча и веселя этим прохожих и участников акции отмечает организатор акции Алена Медведева «Вконтакте».
Как рассказывают сами участники события, акция им очень понравилась и зарядила положительными эмоциями. Судя по опросу «Как все прошло?», флешмоб «Бесплатные объятия» заинтересовал многих тагильчан, и, не исключено, что следующая подобная акция в городе станет более массовой. Кстати, ждать ее осталось недолго. Уже через две недели, 14 февраля, в Нижнем Тагиле пройдет еще один флешмоб - «Целующийся город-2012». Влюбленным парам предлагается устроить самый массовый поцелуй в году. Еще более романтичным это событие обещает сделать дата его проведения – День святого Валентина, покровителя всех влюбленных.
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