Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Ветеран с табличкой «Я против Путина» тоже митинговал на площади в Екатеринбурге (ФОТО и ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Ветеран с табличкой «Я против Путина» тоже митинговал на площади в Екатеринбурге (ФОТО и ВИДЕО)

30 января 2012, 11:20ОбществоОльга
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?