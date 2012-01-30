Ветеран с табличкой «Я против Путина» тоже митинговал на площади в Екатеринбурге (ФОТО и ВИДЕО)

Но митинг прошел без происшествий, хотя на привокзальной площади присутствовали провокаторы. Они пытались вызвать участников митинга на диалог, задавали неудобные вопросы, заявляли, что людей согнали на митинг. Огласку в СМИ получил только один инцидент.

Полиция не пускала на митингующую площадь ветерана с табличкой «Я против Путина». Ветерана толкали и оскорбляли, написал в своем блогедепутат заксобрания от КПРФ Андрей Альшевских.

Находясь уже на территории, обратил внимание, что полицейские и люди в штатском встрепенулись и побежали к одной из рамок. Увидел картину: усатый полицейский грудью встал перед стариком и «защищал» рабочий класс от уважаемого ветерана. Чуть ли не выталкивал его за забор. Дело в том, что старик повесил себе на грудь табличку «Я против Путина». Пришлось вмешаться и завести ветерана на привокзальную площадь. Как только я от старика на метр отходил, люди в штатском и активисты «Единой России» набрасывались на него, словно коршуны. Примчался даже один из организаторов митинга бизнесмен Андрей Ленда. Он собственноручно выгонял пожилого человека с путинского митинга пишет Альшевских.

Общественный деятель Егор Бычков, прочитав запись Альшевских, вступился за ветерана в своем блогеи написал, что ему «стыдно перед стариком».

Как-то дико все это. Митинг за рабочих. Пришел ветеран труда. Его выгоняет пацан, который ему во внуки годиться. Хотя, этот же пацан во всех СМИ рассказывает байки о том, как он переживает за рабочий народ. Стыдно перед стариком..., -- пишет Бычков.

Сотрудники полиции действительно сначала не хотели пускать ветерана на митинг, но силу по отношению к пенсионеру никто не применял, утверждает координатор митинга Андрей Ленда.

Я поблагодарил ветерана за то, что он пришел, хотя митинг в поддержку человека труда не совсем правильное место для таких высказываний — он жене агитационный за Путина. Полицейским было сказано, чтобы они его не трогали и не выгоняли. Ветеран был на площади до конца митинга рассказал TagilCity.ru Андрей Ленда.

По его словам, депутат Альшевских был свидетелем мирного хода беседы с ветераном.

Весь митинг к ветерану подходили люди, поддерживали его, пишет Альшевских. Депутат выложил в своем блоге небольшой ролик, где ветеран говорит о мнимом повышении пенсий, о котором заявлял Владимир Путин.

Я против вранья. Он сейчас за границей выступал, что повысил пенсии за один месяц в 3,5 раза. Это вранье сплошное! Вчера его прижали, заявляют,что вы в интервью врали. А он говорит: я имел в виду только военным пенсию. А ведь за рубежом выступал, что это для всех пенсионеров рассуждает ветеран.

По мнению организаторов митинга, не исключено, что появление ветерана на митинге могло быть «срежиссировано» конкурентами «Единой России».